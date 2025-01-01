車程短發晦氣捱拳 的哥血流披面送院

抵埗即催促乘客畀錢 惹網民圍插神憎鬼厭 本港的士服務態度一直為人詬病！粉嶺一名九十後的哥，上周五晚疑因接了短途客，抵達目的地後竟「發老脾」，催促對方趕快付車資，「快手啦！攞定錢出嚟嘛」。乘客懷疑不忿被嫌棄揮拳施襲，的哥被打至眼部流血，執法部門以涉嫌「襲擊導致身體實際傷害」，拘捕涉案男乘客。的哥遇襲影片被上載到社交網，網民卻一面倒指摘的哥行為不對，「個職業畀呢啲人搞到神憎鬼厭，今次終於有人收到佢」。

社交網昨日流傳一條約一分鐘影片，顯示上周五（2024年12月27日）晚上10時許，一輛載客新界的士，於粉嶺馬適路右轉入馬得路One Innovale屋苑閘口停下，的士司機懷疑心急收錢向乘客發晦氣，催促對方「快手啦！攞定錢出嚟嘛，明知住呢度就」。未幾見到的士不斷晃動，車廂內繼而傳出呼喝聲，不排除司機與乘客發生糾纏或打鬥。

屋苑保安喝停 惡客被捕 期間，一名男子踩單車在的士車頭經過，他向的士望一望後沒有理會，同時有另一輛載客的士抵達屋苑閘口。此時，屋苑保安員也發現不妥，走上前了解情況。不久，聽到有人喝令「差人啊，唔好郁啊，差人！」影片亦於此結束。

執法部門表示，當晚10時許，接獲一名休班警員報案，指在上址發生一宗因收取車資時引起的爭執，一名姓黃（31歲）男司機遭乘客襲擊，眼部受傷，需要送院治理，一名姓唐（40歲）男乘客涉嫌「襲擊導致身體實際傷害」被捕。消息指，懷疑有人嫌棄車程短，不禮貌對待客人招禍。

網民看過影片後一致批評的哥，「呢個故事教訓你要收吓把口」、「打得佢點會冇原因，唔好打我？」、「個職業畀呢啲人搞到神憎鬼厭，今次終於有人收到佢」。另有人指出，「揸的士就預咗有短途啦，無職業道德！唔抵可憐！短途長途都是收錢做，只是用的時間長與短，用一年去計算長途和短途都是同一條數」、「其實好多嘢都有因果，倘若沉默就唔會有呢啲新聞，司機性格害死自己啦，今次衰多口繼而被打，亦都創造咗歷史，為香港新聞寫下一頁」。