醫健：健康在您手：維他命C與免疫力

有人說，隨着冬季流感來臨，應補充維他命C以增強免疫力。究竟維他命C與免疫力有何關聯？是否有效預防上呼吸道感染？

維他命C亦稱抗壞血酸（Ascorbic acid），是人體無法自行產生但卻為人體必須的維他命之一，一般通過飲食攝取。維他命C是一種高效的抗氧化劑，在免疫系統中扮演重要角色，能中和自由基造成的損害，減輕體內的炎症。維他命C亦能促進生成白血球和膠原蛋白，兩者對維護免疫系統防禦能力非常重要。

每日2+3 有研究顯示，雖然成人每日攝取至少200毫克的維他命C，可減少約8%的上呼吸道感染的持續時間，並紓緩病情；但預防感染的效果並不顯著。一般人如達到每日的建議攝取量，即可維持免疫力，體力勞動者及吸煙人士或需額外補充。

美國國家衞生研究院建議，成年男性每日應攝取至少90毫克維他命C，女性則至少需75毫克，吸煙者就需額外增加35毫克。本港衞生署建議成人每日進食「2+3」的蔬果，即約一碗半煮熟的蔬菜和兩個拳頭大的水果，例如番石榴、紅燈籠椒及橙等，便是富有維他命C的蔬果，讀者可自行搭配。

進食蔬果益處多 一般而言，只要進食足夠蔬果，便能攝取超過建議量的維他命C。計算攝取量時要注意，維他命C為水溶性維他命，經烹調後會大量流失。此外，維他命C並非唯一有助免疫力的營養素，蔬果中的維他命A及B群同樣具有抗炎和抗氧化的功效。

適量攝取維他命C對維持免疫系統正常運作非常重要，在考慮以保健品補充前，建議先從天然食物中攝取，有助於維持飲食均衡和健康外，也能減省不必要的開支。

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健康管理教練 曾振傑

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