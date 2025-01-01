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冷氣抽風短路 靈車自焚
消防調查自焚靈車。（蘇偉明攝）
【本報訊】昨日早上近9時半，鑽石山蒲崗村道東華三院鑽石山殯儀館外公眾停車場，有一輛靈車車頭突然冒煙起火，駐場保安員見狀，立刻上前嘗試撲救，惜未能將火救熄，只好報案求助。消防接報到場後，迅速開喉將火撲滅，經初步調查後，懷疑靈車冷氣抽風系統電線短路引致火警，起火原因無可疑。
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