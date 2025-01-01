冚工廈賭場按摩院 54人落網

【本報訊】有不法分子利用工廈便宜的租金及隱蔽性，將工廈單位開設非法賭場及無牌按摩院，更利用社交媒體宣傳非法場所。執法部門遂於去年11月20日至12月29日期間，執行一個代號為「勇策」打擊行動，以涉嫌「經營或管理非法賭場」、「 在非法賭博場所內賭博」及「經營沒有有效經營牌照的按摩院」等罪，拘捕44男10女共54人（15至53歲）。

行動以情報主導方式進行，有警員喬裝顧客到非法場所收集證據及情報，成功鎖定區內多個非法場所，共搗破5個非法賭場及一間無牌按摩院。部分被捕人有黑幫背景，當中有人已被控相關罪行，其他人則獲准保釋候查。行動亦檢獲多張德州撲克枱、兩張電動麻雀枱、大量籌碼、現金、3張按摩床及按摩用品等證物。

地下竹館「毋須抽水」亦違法 另外，執法部門聯同地政總署聯合巡查18個場所，當中發現有派對房間懷疑被改裝為非法賭博場所。因此提醒工業大廈的租客和業主留意單位的用途，以免被不法分子利用單位圖利。執法部門也發現不法分子利用「毋須抽水」作噱頭，吸引市民到非法賭場賭博，被捕賭客包括白領及專業人士，他們誤以為只付入場費，而不涉及「抽水」便是合法。

執法部門提醒市民，根據香港法例第148章《賭博條例》第3條，即使賭博發生於私人場所或朋友介紹，只要賭博涉及業務經營，或涉及第三方得益，包括抽水及付入場費等，均屬於違法。而任何人士在場內賭博亦屬違法，最高可被判處罰款3萬元及監禁9個月。任何人經營或協助經營非法賭場，一經定罪，最高可被判處罰款500萬元及監禁7年。