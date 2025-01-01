為兩院友注射過期復必泰 康美醫療涉事醫生暫停接種

【本報訊】安老院舍兩名院友竟被到診醫護接種過期新冠疫苗！衞生署昨日公布，經初步調查發現，有醫療機構醫護人員上月18日到北區安老院舍「豪庭園」為兩名院友接種超過建議使用日期12日的復必泰XBB新冠疫苗。雖兩名受影響院友並沒有不適，但署方對事件表示高度關注，已暫停涉事到診醫生在疫苗接種計劃下的疫苗接種服務，並會繼續跟進其所屬醫療機構及院舍是否有遵從署方的指引。

超建議使用日期12天 按照疫苗製造商建議，有關疫苗解凍後需存於攝氏2至8度，並需於70日內使用。衞生署在核對疫苗訂購及接種紀錄時，發現康美醫療有限公司的醫護人員，為兩名居於安老院舍的院友接種超出建議使用日期12日的復必泰XBB新冠疫苗。署方已要求涉事院舍和醫療機構立即採取改善措施，並密切跟進受影響人士的健康情況。衞生署會繼續調查和跟進事件。如發現有人違反相關指引或條款協議，將會按既定程序處理。

衞生署人員就事件前往涉事安老院舍巡查，檢查疫苗儲存及接種程序，並提醒職員必須定時檢查疫苗的建議使用日期、分開存放不同建議使用日期的疫苗，以及適時按照新冠疫苗接種計劃指引處置已過期的疫苗。署方亦已向院舍職員及相關的到診醫生提供意見，改善其疫苗管理程序及內部溝通，並敦促該院舍及醫療機構即時採取改善措施，避免同類事件再發生。