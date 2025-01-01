去年平均24.8℃ 港料熱破紀錄

逾¼日子高溫 健康風險急增 2024年剛結束，有環保團體指全球氣溫將打破2023年紀錄，成為有紀錄以來最熱的一年，也是首次年均氣溫比工業化前高出攝氏1.5度。香港方面，環團估計2024年平均氣溫為攝氏24.8度，預料將打破2021年攝氏24.6度的紀錄，成為香港有紀錄以來最熱的一年，相比香港工業化前全年平均氣溫只有攝氏22.0度大幅高出2.8度，亦比《巴黎協定》致力維護的氣候門檻高出1.3度。

綠色力量總監鄭睦奇指出，過去30年熱浪出現頻率、強度和長度均明顯上升，在1995至2024年的30年間的高溫天氣日數大幅增加，由90年代末每年約50日上升至近年的100日，即全年有超過四分之一的日子均屬於高溫。

而至2024年末熱浪已出現9次，熱浪期間的平均日最高溫度每10年便會上升攝氏0.33度，至近年已達攝氏33度，長度亦大幅增加，每10年便會上升1.4日，由過去平均每次4日，增加至去年接近10日，最長的熱浪更持續了31日，是過去30年出現的第二長熱浪。

每升1℃ 入院人數加4.5% 鄭指，數據反映本港升溫情況不容忽視，市民身處熱浪的時間亦愈來愈長。按香港中文大學的本地高溫天氣相關入院率研究顯示，在平均氣溫高於攝氏29度的高溫天氣下，其後每上升攝氏1度的入院人數即會增加4.5%，顯示香港市民隨熱浪逐年增加所面對的健康風險愈來愈高。

環團促添置避暑空間應對 他認為政府策略上較多針對強化和保護基建設施以應對極端暴雨和熱帶氣旋，以及推動城市林務和增加種植林木以應對酷熱天氣，但卻鮮有針對市民遞增的健康風險作出相應措施。他建議當局應檢討和加強市民應對熱浪的韌度，以增加公眾應對熱浪帶來健康問題的能力，包括教育市民高溫下產生的健康問題徵狀、長期病患護理、預防引發病變，以及增加室內和室外的避暑空間，亦需提升醫療體系的應對能力，以保障市民健康。