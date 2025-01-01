土拓署交明日大嶼人工島填海環評

【本報訊】「明日大嶼」計劃爭議不斷。土木工程拓展署昨就交椅洲人工島填海，向環保署提交環評報告。環保署會按照《環境影響評估條例》的法定程序及要求，在接獲環評報告後的60天內，審閱有關環評報告以決定該環評報告是否適合供公眾查閱，以啟動後續的法定環評程序。

環保署60日內審閱

土拓署指環評是推展大型工程項目不可或缺的一環，其目的是在規劃階段評估項目對環境的潛在影響，並制訂相應的措施以避免、減低及控制影響。在環評過程中，土拓署與來自本地、海外及內地的環境及生態專家顧問團交流和論證，探討水動力、水質、生態及漁業相關的議題。專家團隊對環評報告給予正面評價，認為報告的評估方法既科學亦合理。