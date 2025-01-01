低空經濟「監管沙盒」 收56份申請

【本報訊】無人機應用愈來愈廣泛，為推動香港發展低空經濟，政府早前制訂了一系列的措施，當中包括「監管沙盒」試點項目，該項目由去年11月13日起開始接受合資格者申請。運輸及物流局昨日公布，截至昨午12時，一共收到56份申請表，申請者包括內地及本地的機構、大學研究機構、公共機構及商業機構等，工作組將於今年首季公布首批試點項目結果，隨後會開始試驗。

低空經濟「監管沙盒」的目的是讓行業持份者能夠在指定航線內以可控和安全的方式，就一些項目概念進行測試和試驗。他們要在不同情景下，測試和試驗各種技術及配套設施的要求，包括不同類型無人機的技術規格、無線電流動通訊網絡等。政府除了審批申請外，當局亦會為參與者提供一站式支援，並透過推行「監管沙盒」協助政府審視和完善民航相關法例，以及設計和規劃未來低空經濟的航線和空域管理的支援設施，助力香港推動低空經濟的發展。

首季公布結果 再展試驗 「監管沙盒」在去年11月13日起開始接受合資格者申請，截至昨午12時，當局共收到56份申請表。當中的申請者和合作機構，分別來自不同背景，包括內地及本地的機構、大學研究機構、公共機構及商業機構等。「監管沙盒」的申請將會在今天完結前截止，有興趣申請者要在今天之內提交申請表。

「發展低空經濟工作組」將於今年首季公布首批「監管沙盒」試點項目的結果，成功申請的試點項目隨後會開始試驗，讓市民看得見、摸得着，運輸及物流局會透過網頁及Facebook專頁公布最新資訊。