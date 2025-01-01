海關關長陳子達宣誓就職 將加強對太空油私煙打擊

【本報訊】國務院昨日決定任命陳子達為海關關長，免去何珮珊的海關關長職務。陳子達亦於昨日宣誓就職香港海關關長，他表示，在未來的工作中，會加大對太空油、走私煙等違法行為的打擊。同時亦將強化香港海關在國際海關事務中的領導角色。

研究完稅煙標籤制度 陳昨日在記者會上表示，期待將依托咪酯，即太空油納入《危險藥物條例》管制。他還表示，2024年共破獲17宗涉及太空油的案件，12人被拘捕，檢獲的依托咪酯可製作逾7萬個電子煙彈。

他提到，之後海關在針對太空油的執法上會充分應用高科技儀器，現場即可初步判斷可疑物質是否屬太空油。

在打擊私煙方面，陳指，會繼續打擊白牌煙及私煙活動，正積極就完稅煙標籤制度作研究，亦加強措施堵截各個邊境口岸的旅客帶超額免稅煙入境。去年海關揭發帶超額煙入境的個案已逾19,000宗，較2023年同期增長近一倍。同時，海關還會聚焦力量打擊私煙的高層次走私集團，「做大案、打大鱷」截斷其資金來源，以堵截私煙流入香港。

在與其他地區的合作方面，海關會優化通關程序，拓展跨境應用，會配合內地單一窗口連接。其次還將強化海關在國際事務中的領導角色，海關在2024年7月出任世界海關組織亞太區副主席，通過活動推動世界海關組織的政策發展，香港發揮更強的領導角色及話語權，長遠有利加強執法成效及貿易關卡。