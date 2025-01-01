《滅鼠約章》推出 邀屋苑處所助防控

【本報訊】本港鼠患問題有待解決，食環署昨日宣布，為住宅樓宇及相關商業單位推出《滅鼠約章》（《約章》），以提高居民對保持環境衞生的意識，促使他們養成良好的習慣，共同向締造無鼠環境的目標邁進。食環署誠邀私人住宅大廈及屋苑、香港房屋協會、過渡性房屋、資助出售房屋、租置計劃屋邨的物業管理公司、業主立案法團和居民組織簽署《約章》。

參與《約章》的處所須承諾會委派人員擔任滅鼠聯絡大使，負責統籌屋苑或大廈內防治鼠患工作。同時，他們須進行常規巡查及為設施安排所需維修和保養，並在屋苑或大廈內提供適當的潔淨和垃圾清理行動。除在屋苑或大廈內採取防鼠措施外，參與者須監察所聘用的防治蟲鼠服務承辦商的質素和表現，並妥善保存防治蟲鼠工作的相關紀錄，以及透過宣傳和教育向居民傳達防治鼠患的訊息，鼓勵居民養成良好的個人衞生和保持環境清潔的習慣。

食署提供免費技術支援 參與者會獲食環署免費提供防治鼠患的技術支援，包括獲邀參與由食環署舉辦的防治蟲鼠講座。另外，食環署會向參與者頒發《約章》的證書及標貼，並刊載參與機構及處所的名單於專題網頁，以示肯定。

發言人指，食環署會視乎推出《約章》首階段的實踐經驗，考慮適時將《約章》擴展至其他業界，為攜手締造更宜居的環境一同努力。有關《滅鼠約章》的詳情已上載至食環署的滅鼠約章網站。

發言人強調，要有效防治鼠患，需要政府部門、相關業界和持份者，以及市民通力合作，在所屬範疇加強防治鼠患的工作。市民應持續保持環境衞生，並消除老鼠在「食」、「住」、「行」3方面的基本生存條件，即斷絕老鼠食物來源、清除老鼠藏匿點和堵塞老鼠通道。