香港母乳庫1‧6起接收捐贈

【本報訊】醫院管理局昨宣布設於香港兒童醫院的「香港母乳庫」，將於下周一（6日）投入服務，首階段會先招募捐贈者及接收母乳捐贈，預計於今年3月開展第二階段服務，向有需要的極早產及患有危疾的初生嬰兒派發母乳。經處理的捐贈母乳將供應至全港9間設有新生兒深切治療部的公立醫院，處方予極早產及患有危疾的初生嬰兒。香港母乳庫期望每年收集約1,000公升母乳，讓450至600名初生嬰兒受惠。

上門收集 捐贈者可足不出戶 如欲成為母乳捐贈者，必須正在授乳，而其嬰兒年齡須在一歲以下。進行評估及檢查等程序後，香港母乳庫會安排物流承辦商上門收集母乳，捐贈者可足不出戶完成整個捐贈程序。而收集到的母乳亦將進行嚴謹程序確保安全，包括進行巴士德消毒、微生物檢測、營養分析及嚴格溫度控制。

香港母乳庫總監黃明沁指母乳是嬰兒最理想的食物，且有助早產和患病嬰兒預防感染，減少餵食不耐症及足以致命的併發症。不過，部分極早產及患有危疾的初生嬰兒母親，因不同原因未能提供母乳作餵哺。母乳庫呼籲正在授乳的合資格母親慷慨捐出母乳，讓有需要的初生嬰兒得到母乳呵護。