聖誕長假 急症日均求診人次飆至近6000

【本報訊】聖誕假期過去，醫管局急症科統籌委員會主席蕭粵中昨出席電台節目時表示，過去一周到急症室求診人數有輕微增加，以往每日求診人次約為5,000人，而過去的假期則升至5,000多，甚至升至6,000人。而求診者的病情嚴重程度亦有所增加，導致同期公院內科病床多日爆滿，使用率超過100%。

今日元旦 15間普通科門診服務 蕭粵中指求診病人較多感染上呼吸道疾病，如咳嗽、發燒等，亦有部分因而出現較嚴重的併發症，尤其長者或長期病患可能會有氣喘等。加上鄰近香港的國家及地區都爆發流感，隨着外遊港人陸續回港，未來本港醫療系統或會面對更大壓力，他呼籲市民做好自我防護，預防感染，如患輕症可考慮到私家醫生或普通科門診求診，為有需要入院、病情較嚴重者預留資源。

醫管局日前宣布將為長假期啟動特別措施，包括加開普通科門診應付需求高峰。今日元旦假期將有15間普通科門診診所提供服務，服務時間分兩節，由上午9時至下午1時，以及下午2時至下午5時，有需要人士可透過電話預約系統或醫管局應用程式預約。