牙科街症網上抽籤 名額不足亟待增添

免通宵長龍擁擠 首日近8人爭一個位 牙痛慘過大病，以往長者輪候牙科街症甚至要「排通宵」。政府日前推出牙科街症網上登記系統，讓「鬥早」輪籌情況成歷史。不過，據衞生署資料，網上登記首日有3間牙科診所提供服務，有686人成功登記，其中88人成功中籤，即7.7人爭一個位。區議員羅曉楓昨日出席電台節目時指，新措施能避免出現等候人龍，惟牙科街症最大問題是名額不足，建議當局設服務站，協助市民安裝醫健通等，又建議預留小量名額給有緊急需要人士到場排隊，再讓市民慢慢適應新系統。

衞生署牙科服務主任顧問醫生許美賢於同一個電台節目表示，牙科街症網上登記於周一（2024年12月30日）首日推出，系統整體運作暢順。

三分之二中籤為65歲以上 首日共有686名市民完成登記，其中約300多人是65歲或以上長者。當日中午12時前，署方以短訊通知全部88名成功抽中的人士，當中有59人，即約三分之二是65歲或以上長者。同日亦有共42人親身到牙科診所，由職員協助登記。

對於九龍城牙科診所有長者反映，有診所職員表示沒有提供相關協助登記的服務。許解釋稱，預約登記只能於服務前一日進行，而由於該診所只提供星期一和星期四的服務，所以職員未能協助市民登記星期二的診症，並重申屬言語間有誤會，已提醒所有診所同事回應時要清晰，相信不會再出現有關情況。

將推支援計劃助弱勢睇牙 許又稱，牙科街症是協助有緊急需要的市民，若情況並非緊急，例如不太痛或只是牙有點鬆，應考慮是否真的需要服務，並將機會留給更有需要人士。當局今年中將推出社區支援計劃，協助有經濟困難人士接受牙科服務。

衞生署的牙科服務主要對象為公務員，而牙科街症則只會向市民提供緊急脫牙或止痛服務。

為緩解牙患，以往市民要於服務前一日，耗費數小時在診所門外輪候，期間更要把握時間用膳或如廁。加上原本派籌時間為午夜十二時，導致長者「排通宵」屢現。雖然其後政府將服務改為晚上8時，惟情況仍不甚理想。