未掛號郵遞文件 搶犯襲警案申上訴被駁回

【本報訊】2019年11月10日九龍塘又一城發生衝突，警員制服兩名男女後被包圍，有人疑襲警企圖「搶犯」。涉嫌「搶犯」的一名男子遭控以4項襲警及一項協助、教唆、慫使或促使他人從合理羈押下逃離罪，他受審後獲判無罪，並於同月離港，一直沒回來。律政司不服裁決提上訴，上訴庭於去年9月駁回上訴，昨頒判詞解釋原因，指出警員只把上訴文件放在兩個地址的木門和鐵閘之間，沒掛號郵遞，即沒有盡其所能妥善送達。惟上訴庭明言，若上訴能夠展開，相當可能裁定原審裁決是有悖常理，並會須予干預。

原審裁無罪 被告同月離港 被起訴時35歲的答辯人韋穎恆，報稱餐廳經理，被控於2019年11月10日，在又一城L1層襲擊4名警員，並協助、教唆、慫使或促使一名女童逃離警員的羈押。區院暫委法官許肇強在2022年4月21日裁決，認為閉路電視片段鏡頭太遠，受襲警員的證供不夠可靠，裁定所有罪名不成立。同月27日，律政司向原審法官申請案件呈述上訴，3日後答辯人離港。

上訴庭指，律政司申請在答辯人缺席下進行上訴，而上訴文件是否妥為送達是關鍵。律政司指，警員把簽署後的案件呈述文件放在兩個地址的木門和鐵閘之間，即答辯人報稱與母親同住的牛頭角下邨地址，及答辯人報稱位於觀塘興業街的工作地點，實際上已完成了法例的要求，而且做法在當時的環境之下已屬最為穩妥。

惟上訴庭不同意，認為法例的意思非常明確，即其所提及的掛號郵遞，同時適用於對懲教署署長和對答辯人居住或辦公地址的送達。上訴庭認為，觀塘興業街只是答辯人單方面報稱的工作地點，而答辯人的住址資料模糊不清。法例關鍵是要先弄清楚答辯人的地址，然後再按着條文走畢所有流程，律政司沒這樣做，即沒有盡其所能妥善送達文件。綜合考慮，上訴庭不認為律政司已根據相關法例把上訴文件妥為送達，故不能展開這次上訴。案件編號：CACC 92/2023