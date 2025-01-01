配套乏善可陳 郵輪碼頭今年內重新招標

【本報訊】啟德郵輪碼頭的配套設施不足問題，一直以來都被各方所詬病。文化體育及旅遊局局長羅淑佩昨指今年會為郵輪碼頭營運商重新招標，若等現行合約屆滿會太遲。現時郵輪碼頭的營運商指安排合理，又表示最理想是今年底有招標結果，不然對業界來說十分尷尬。

羅淑佩指今年會為郵輪碼頭的營運商重新招標，營運商要做足準備營運需時約兩到3年。本港郵輪碼頭現行營運商的合約要到2028年才屆滿，若等屆滿則太遲。

羅還表示，若果現行營運商想再入場，當局亦會檢視其過去的表現，也會衡量其未來策略，能否配合如今新的形勢，可以用好郵輪碼頭這一資源。

對於郵輪碼頭重新招標，現時營運郵輪碼頭的環美郵輪碼頭董事總經理班智榮表示，預期今年的生意未必能重回疫情前般理想，因為船公司一般安排船期為3年，因此他估計要到2026至2027年才可回復疫情前的水平。

他亦承認在疫後郵輪業的經營情況回復得較慢。該公司也不斷作推廣宣傳，雖早前的確有郵輪公司離開香港，但現時正是好時機，以吸引其他公司落戶本港。

業界冀年底有結果 方便接洽 被問及政府今年招標是否合適，他形容是合理時間，又解釋指郵輪業務涉及長遠計劃，公司現時接到的訂單已到2027年，最理想是今年底有招標結果，否則對業界來說，可能頗為尷尬，因為客戶都不知道應跟誰接洽。