房租稅復徵 酒店業「硬食」慘情

【本報訊】踏入新一年，全港酒店及賓館今起恢復徵收3%酒店房租稅。有議員指恢復「一簽多行」對酒店業的實際幫助有限，而徵稅還有礙本港旅遊業發展。財經事務及庫務局昨指一直與旅遊業界保持緊密溝通，並做好一系列準備工作，有信心房租稅可順利推行。有旅遊業界人士指與政府的溝通都有些許進展，但當局現時為旅客提供的告示只能說「好過唔做」。

一簽多行無助吸過夜客 有議員日前在社交平台貼文，指雖然恢復深圳「一簽多行」後，內地訪港人數顯著上升，但許多旅客坦言香港的酒店住宿費用較高，不熱衷在港過夜，反而更傾向於即日往返。加之現時通關方便，旅客亦有「擇日」再來的選擇，又指恢復「一簽多行」對本地酒店業的實際經濟效益有限，應考慮如何加強本港旅遊業的競爭力及吸引力，刺激旅客的消費意欲。有關稅項若由訪港旅客來承擔，該議員認為無疑會進一步增加香港的旅遊成本，令旅客對留港過夜卻步。而另一可能性，即由酒店自行承擔稅項。

財庫局指已聯同稅務局，與酒店或賓館業界和網上旅遊平台多次會面，並設立了溝通平台，以便快速回應問題和意見。同時政府也向酒店或賓館提供有關恢復徵收酒店房租稅的告示，方便向住客闡釋有關安排，機場及各邊境管制站亦有電子告示。

當局提供告示「好過唔做」 旅遊促進會總幹事崔定邦表示，在與政府的溝通中都有所進展，也多了旅遊平台同意代收此項稅款，當中不乏大旅遊平台。對於目前當局就恢復徵稅所提供的告示，他形容只是好過甚麼都不做，還指其實現時大部分旅客接收有關資訊都是通過旅遊平台，而平台也通知得很清楚。對於恢復徵稅可能造成的誤解，他指政府已通知了酒店需告知客人有關稅收的事項。

對於房租稅是否會轉嫁到消費者，崔則指在某程度上，酒店都會自行承擔這3%的稅收。關於徵稅會否影響除夕過夜客，他解釋，稅收是從今日凌晨零時起徵收，旅客都會在昨午就辦理入住手續，故不涉及除夕在香港的過夜客。