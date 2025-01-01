2025錢景堪憂 港人勒緊褲頭

政府大花筒度日 各界促減薪得個吉 本港經歷經濟低迷的2024年，經濟及旅遊未見復甦，又掀起結業潮，港府更陷入千億財赤困境，早前有聲音要求政府減薪與市民共度時艱，然而當局卻不聞不問，闊佬懶理，繼續大花筒燒錢。有失業市民指經濟差影響民生難搵工，基層未來一年恐怕要節衣縮食。煙花匯演於維港上空舉行，吸引逾十萬市民及旅客夾岸觀賞，為捕捉煙花最美一刻，維港兩岸昨晚一早已「塞爆人」，有市民的新年願望是大家日日開心，但提到去年本港大環境欠佳，希望更多人留港撐香港經濟。為應付過關人潮，羅湖口岸延長通關至凌晨2時，深圳灣口岸則通宵運作，有直通巴公司加開通宵班次疏導旅客。

是次煙花匯演以「幸福樂章」為題，合共5幕、歷時12分鐘，由5艘躉船及16艘浮船組成前後排列陣型，以多層次及角度發放闊度達1,300米煙花，橫跨中環至北角一帶。距離煙花發放前數小時，已吸引海量市民到維港兩岸等候。是次煙花匯演將呈獻四大特效，包括「繁花盛放」、「長青樹」、「金色瀑布」及首在港展示的「七彩祥雲」。

尖沙咀大規模封路 長龍人群鼓譟 昨晚約7時，尖沙咀文化中心一帶已經逼滿人，大多數人席地而坐，部分人已自備乾糧及地氈，多數人與朋友傾談，或者與維港夜景打卡。與此同時，尖沙咀已大規模封路，其中在太空館對出、彌敦道與梳士巴利道交界已實施人流管制，等候過路的人擠滿多條行車線，長龍排至重慶大廈，但由於遲遲未開路，現場市民一度鼓譟。

踏入2025年，不少市民關注本港經濟環境，其中李小姐提到2024年本港大環境不好，尤其經濟之差已影響民生，自己亦失業「難搵工」。「打工仔」黃先生則希望2025年全港人身體健康，指新冠疫情數年「香港過了黑暗時刻」，鄰近地區亦有爆發疾病。他又指，最近港人熱衷於北上，希望更多人留港撐香港經濟。

在西九龍高鐵站亦有不少內地旅客「趕」來港過新年，有旅客昨午一放工便趕來，打算霸靚位看煙花，透露看完煙花後會留港過夜，今日會到主題樂園。廣州旅客徐小姐與朋友一同來港，打算到尖沙咀看煙花倒數，未有規劃具體行程，「食咩玩咩睇心情」，已預訂酒店昨晚在港過夜。

餐廳酒店預訂未見爆滿 減價吸客 本報記者昨午嘗試經多間酒店或餐廳網站預訂除夕煙花套餐，又透過網上平台預訂酒店，發現不少仍能預訂，未見「爆滿」。其中，鄰近港鐵紅磡站的酒店的煙火半自助餐仍能預約。房間方面，多間大型酒店仍有吉房可供預訂，普遍收費約2,000至4,000元，有一間更減價至約1,000元。至於正面欣賞煙花、位於香港藝術館的高級餐廳則一早爆滿。

在傍晚約9時，陸續有吃飽飯的市民前往蘭桂坊一帶，沿路已設重重鐵馬，但人流未算特別暢旺，未要嚴格實施人潮管制。有酒吧職員落力推銷，多間酒吧室內位置已坐滿，但室外仍有吉位。

深圳居民來港倒數 酒店貴不過夜 美麗華集團首席營運總裁陳宗彝表示，昨晚房間預訂率達95%，剩下約5%房間預留給即場入住的旅客或正作維修，兩輪自助晚餐在兩周前已訂滿，而今日的訂房率亦與昨日相近。他提到，一般大節日都會因應訂房情況逐步加減價，因此仍有小量房間的現象很正常，事實上已相等於「爆滿」。不過他說，今年由於除夕在平日，去年則在周末，而內地亦未有長假期，生意會較淡靜，但指表現仍較預期理想。

為方便內地旅客參與跨年倒數，羅湖口岸延長通關至凌晨2時，深圳灣口岸通宵運作，不少「一簽多行」的深圳居民昨日提早來港倒數煙花匯演，大多都指本港的酒店比較貴，不打算留港過夜，會回去深圳住，但預算會花數萬元順道購買化妝品及生活用品等。

香港旅遊促進會總幹事崔定邦表示，因應煙花匯演維港兩岸不少酒店訂房爆滿，本港除夕假期整體旅遊市道的氣氛較前年理想得多，另外上月有多項高質素活動，吸引更多旅客訪港。

港府連續3年度陷入千億財赤困境。 煙花匯演於維港上空舉行，吸引逾十萬市民及旅客夾岸觀賞。（袁志豪攝） 香港經濟未見復甦，結業潮不斷出現。 新年願望 尖沙咀文化中心一帶逼滿賞煙花人潮，大多數人席地而坐。