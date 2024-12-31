笑看天下：回首前望 都是不堪

今日除夕夜，為了迎接2025年的來臨，旅發局今晚將舉辦全港最大型的倒數盛事：除夕煙花音樂匯演，於維港夜空上演以「幸福樂章」為題，歷時12分鐘的煙花匯演，煙花闊度達1,300米，橫跨中環至北角一帶，另3座港島地標建築於今晚11點起施放樓頂煙火！

老朽雖粗鄙唯好靜，年輕時因養家日夜兼職，睡眠嚴重不足，根本沒空出去倒數同人逼，稍有餘閒，都情願倒落床瞓一覺充電喇！如今年紀大，機器壞，更加不會去做沙甸魚！回首往事，正如老友記話齋：人的一生，成年後就是走着失掉的下坡路，直到一天連命也失掉為止！眼見老友記走的走，未走的都一個二個入咗安老院咯！

真要回首，也只是不盡的恨依依！老朽喺新一年希望多靠兩蚊乘車優惠和睇戲有長者優惠，盡量出去舒展筋骨，吸收一下陽光，免過快骨質疏鬆！今夜除夕，想起南宋詞人吳文英一闋詞前四句：自唱新詞送歲華，鬢絲添得老生涯。十年舊夢無尋處，幾度新春不在家。俗話說，有錢沒錢，回家過年。今年新春來得早，在外地打工的市民相信已在撲飛趕春運，免得又如當年疫情時「幾度新春不在家」！

過去一年，香港經濟低迷，餐飲、零售市道差，做老闆的不見得快樂，打工仔又豈會幸福？唔好話加薪，保住份工已要感恩！依家多得阿爺恢復並擴展深圳「一簽多行」，來港的同胞雖然多咗，可惜消費模式改變，旺丁不旺財；港人北上成風，稍有長假就外遊，留港消費難敵北上、外遊勢頭，相信新一年仍難逆轉！而市民新的一年，面對的就是撲鼻而來的加風！衣食住行樣樣加，兩電明天1月1日起加電費、3間巴士公司加票價、公屋及公屋停車場加租、連鎖餐飲店又加！阿哥，頂硬上喇！