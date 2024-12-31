撥亂反正：格陵蘭州的升值潛力

昨日談到，位於大西洋北極圈內的全球最大島嶼格陵蘭，因為長年冰封而不具經濟價值，其位處美加和北歐盟友中間，看來也不具戰略重要性。但近年出現的全球暖化現象，卻大大提升了格陵蘭的經濟和軍事戰略潛力，因而引起了美國候任總統特朗普及其經濟與戰略顧問的興趣，多次提議向丹麥將其收購，成為美國轄下的「格陵蘭州」。

許多科學家早已指出，格陵蘭地底蘊含豐富的石油、天然氣和貴重、稀有的礦產資源，但因土地被冰封而極難開發，即使成功開採亦難以符合成本效益地運送到其他地區。但全球暖化扭鬆了有關限制，融雪令開採及運輸都變得較為容易和便宜，亦有利當地進一步發展旅遊業，這亦是當地獨立成國的呼聲日濃的原因之一。對於一向重視傳統石化能源，無視環保與氣候變化的特朗普及其共和黨支持者，「格陵蘭州」是一隻本小利大的潛力股。

在軍事及安全戰略上，中俄一早便洞悉全球暖化對開發南北極凍土的利好作用，近年大力發展各類破冰船與極地開發技術。當中俄國早前更單方面宣布，將一大片之前無人關注的北冰洋海域列為該國範圍。試想若北極冰川加速融化，有更多港口與海域可以更長時間地開放使用，即等同免費為俄方開拓了更多真正可用、具價值的領土和領海。

事實上，一般人覺得格陵蘭是位處大西洋和加美北歐之間，主要原因是習慣從西至東地觀看世界地圖。若扭轉為由南至北地觀察，並消除了北極寒冰的交通運輸障礙，格陵蘭其實就在美國與俄羅斯的中間。特朗普的智囊的其中一個觀點，便是中國和俄羅斯遲早會染指格陵蘭的政經發展，長遠威脅歐美，故美國應先下手為強將其收購。