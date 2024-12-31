自成一家：不敢批評美帝干預內政

自從特朗普贏得美國總統大選後，億萬富翁馬斯克瞬間變得風光無限。這位特朗普競選期間最重要的支持者，近來不但高調對美國國內政治指指點點，也屢屢對歐洲事務大放厥詞，包括不久前透露有意向英國反對黨捐款，以及近日公開稱讚德國極右翼另類選擇黨，認為只有該黨才能拯救德國云云。

馬斯克若是普通的富豪，發表這些言論亦無妨。但他早前已獲特朗普委任，將在明年領導新成立的「政府效率部」。該機構雖然不是華府的正式部門，卻會專注於協助美國政府削減成本、裁減人員，權力比一般的官方機構還大。考慮到馬斯克在特朗普政府中的重要角色，他在未經英德政府同意下就妄加評論這些國家的政局，甚至是有所動作，已經是明顯的干預外國內部事務。

奇怪的是，馬斯克的過激言論一出，英德除了在野黨派發聲批評，兩國政府竟然一片寂靜無聲。英國政府只表示希望修改法律以阻止外國人干預內政，德國總理紹爾茨則聲稱德國有言論自由，但言論自由不意味着可以說那些不對的政治建議、毫無助益的話。英德政府的回應可以說是蒼白無力。

相比對馬斯克的包容，若是中國政治人物有這些言行，英德政府恐怕一早發表聲明譴責。事實上，近年歐洲多國已不時炒作所謂中國干預歐洲事務，但又提不出證據。英德政府對待中美兩副面孔，只是歐洲充斥雙標和政治偏見的一個例子，其醜惡面孔頗難看，這亦是歐洲的無奈。歐美之間的利益並非完全一致，但歐洲始終和美國保持一致，全因歐洲空有經濟發達的外表，實際上華而不實，無力應對俄烏衝突，只能日益依賴美國。歐洲各國若不自力更生，日後將更難擺脫美國的掌控。