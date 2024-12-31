冰鑑春秋：柯文哲的生死結局

台灣民眾黨主席柯文哲，在經歷近4個月的羈押後，先是以3,000萬元（新台幣‧下同）交保，接着在檢方抗告成功後，北院更裁保釋金額提高到7,000萬元，還加上電子腳鐐、限制住居等羞辱性措施，檢方卻並不甘心，聲稱在收到裁判書後會考慮是否再次提出抗告。

在更裁庭中，檢方終承認根本無法證明登載關鍵「1500」數字的Excel檔案，到底是何人製作，甚至還嗆柯文哲：「有擔當就把小沈1500講清楚。」等於自爆檢方關於柯文哲收賄的證據，竟完全是靠臆測！檢方還宣稱就算交保一億元還加上電子腳鐐與限制住居，也無法防止柯文哲逃亡。

明眼人都知道，柯文哲要是真的逃亡了，就完全正中民進黨下懷！因為以目前檢方所握有的證據與證人供詞來看，京華城圖利與政治獻金濫用等案，被判有罪的可能性非常大，但這些對民眾黨的支持者來說，都是欲加之罪、何患無詞，完全可以用政治迫害解釋，無法動搖柯文哲在小草心目中的地位。而最能打破小草信仰的收賄罪，檢方卻根本沒有掌握金流，就算最後判刑確定，也會被視為政治追殺，所以對民進黨與檢方來說，最好的結果就是柯文哲逃亡，如此等於畏罪潛逃，民眾黨也將就此瓦解，讓綠營在政治與司法攻防上雙雙大獲全勝。

柯文哲與民眾黨當然知道這樣的狀況，所以一直強調自己絕不可能逃亡，惟隨着檢方抗告，保釋金額已創下台灣政治人物最高紀錄，這方面嚴重掏空民眾黨的金流，另方面也可摧毀過往黨窮錢少的形象，對柯文哲仍是在凌遲放血。別忘了，柯文哲還有至少5個案子準備上陣，未來5至10年，柯文哲都將疲於奔命，民眾黨的支持度也將逐漸萎縮，再起恐難上加難了。