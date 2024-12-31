橫眉冷看：技術相差不止一代

昨日本欄談到，近年中國國防工業突飛猛進，平均每一個月，都會開創出一個世界第一。

這種說法或許還是過於保守，其實單計本月，解放軍已締造了3個第一。繼研發出世界上第一款六代戰機，以及建造出全球第一艘無人機母艦之後，日前又有新消息，就是推出了「空警3000」預警機。

解放軍上一代的預警機名為「空警500」，論先進程度，已經超越美國軍隊現役的任何一款預警機。如今中國又出產更新型號的「空警3000」，這儼然是一場另類的龜兔賽跑，中國是兔，而且是一隻奮發上進的兔；美國是龜，牠卻是好吃懶動，就這樣比下去，雙方的差距恐怕會愈拉愈遠。

筆者一直強調，中國跟其他地方不同，據說軍用科技的水平，從來都是遠超於民用科技，只是過去國家的軍工企業比較低調，很多高新技術藏着掖着，外人只能從管中窺豹。然而本欄已多次指出，眼見中國的民用技術，例如高速鐵路、無人機、電動車都紛紛超英趕美，假如有一天，解放軍願意將更多的家底露出來，肯定會讓全世界大吃一驚。

直至今個月，中國的軍工企業終於來個大解放，掏出來的神兵利器，一件比一件耀眼。美國未有第六代戰機，但第五代早已服役多時，因此要追趕中國，也只是一代之差。至於無人機母艦，是在兩棲登陸艦的基礎上發展出來，美國要建造，也不難建造出來。可是空中預警機，中美兩國所差卻不止一代，而是兩代！況且，中國解放軍過去有個不成文規矩，就是可以公開亮相者，已不是最先進的類別，還有更好的東西，是藏在帷幕之後。