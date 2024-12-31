強詞有理：禍不單行

福無重至，禍不單行，南韓發生嚴重空難，雖然與最近的戒嚴風波沒有直接關係，但一個國家的衰敗往往有迹可尋，政局混亂，社會不穩，人心躁動，正是最容易招災惹禍的時候。中國古代有天人感應的說法：「國家將有失道之敗，而天乃先出災害以譴告之，不知自省，又出怪異以警懼之，尚不知變，而傷敗乃至。」南韓政客是否明白這個道理？

總統尹錫悅及代行總統職權的總理韓德洙，先後遭國會彈劾停職，成為南韓歷史上最不光彩的一頁。這種情況下，任何負責任或有自知之明的從政者都應該順應民意鞠躬下台，但尹錫悅偏偏不願接受現實，至今還在負隅頑抗，拒絕配合檢方調查，甚至一再拒收傳喚通知書，而執政黨也繼續死撐，不承認針對韓德洙的彈劾結果，以致互相僵持，不知如何收科。政黨惡鬥，社會撕裂，兩派民眾嚴重對立，示威遊行無日無之，整個國家亂成一鍋粥，此時此刻發生空難，是偶然？還是必然？

一個曾被視為成熟穩重、充滿活力的「民主」國家，竟然鬧到如此地步，不可謂不諷刺。見微知著，南韓的亂象固然有本身的原因，也與西方民主的虛偽本質有關。過去許多人追捧西方民主，吹得神乎其神，甚至被形容為「歷史的終結」，如今看來一切都是浮雲。這些年許多國家和地區亂象叢生，無不印證了一個事實：西方民主不僅成為社會和經濟發展的最大障礙，而且成為政黨和政客謀求私利的政治工具。南韓只是其中一個例子而已，西方民主進入死胡同，繼續走下去，類似鬧劇必將陸續有來，世界必將永無寧日。

有西方媒體曾經指出，即使在西方國家，民主制度下也常常出現政府債台高築、政務處理效率低下、干涉他國內政等問題。如果對號入座的話，自封「民主燈塔」的美國不正是如此嗎？民主選舉的結果，就是將狂人特朗普再度送入白宮，還沒上任已攪得周天寒徹，不僅干涉他國內政，還想將加拿大、巴拿馬運河和格陵蘭據為己有，西方民主竟發展到如此赤裸裸、如此蠻橫霸道的地步，這才是最大的笑話。

歸根究柢，西方民主的弊端正是源自其虛偽本質，美國尚且如此，南韓更不用說。無論戒嚴鬧劇如何收場，只要劣質民主繼續存在，制度弊端不改革，「青瓦台魔咒」就不會消失。