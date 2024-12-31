龍吟虎嘯：大概會不了了之

現在可以肯定，特朗普想在24小時或短期內通過談判，結束俄烏戰爭是不可能的，他沒有這個力量。在特朗普「自告奮勇」放出大話之前，世界沒有任何一方提出希望美國能夠快速結束戰爭，特朗普的牛皮和自告奮勇相當兀突，不過因為那時烏克蘭實在處於戰事極為不利境地，沒有拜登政府的繼續支持，澤連斯基確實完全無力再打下去，只要美國放手，必會迅速完蛋。

這個形勢是清楚的。於是特朗普牛皮一吹，大家都信了他，「24小時結束戰爭」沒有問題。然而，事非經過不知難！等到特朗普真的當選美國總統了，開始「踐行」承諾了，問題就一齊冒出來了。首先，拜登政府大肆搗亂，極力支持澤連斯基擴大戰爭；其次，歐盟、北約主戰派重新振作，從隨時撤火改成加大支持烏克蘭，澤連斯基再次鬥志昂揚，腰桿兒又硬了許多，似乎不再害怕特朗普丟下他不管。

其三，俄羅斯總統普京的態度令特朗普摸不着頭腦，普京一方面表示不設談判先決條件，做好和特朗普商談準備，一方面重申繼續按照目標推動戰場形勢，決不允許烏克蘭以任何形式納入北約的保護範圍，在收復俄羅斯領土問題上沒得商量，與此同時俄羅斯又在加強核威脅、核震懾及戰爭能力，提升方面有連串動作，不怕特朗普的計劃根本談不成；其四，是特朗普想拉着中國幫他「勸解」俄烏停戰只是空想，中國絕不會因為美國、因為特朗普而損害「中俄戰略合作關係」。

這些問題糾纏在一起，特朗普不知如何是好。拜登政府的搗亂破壞，擴大戰爭，造成和談受阻不可逆轉，特朗普要排除干擾要消化一段時間；而歐盟、北約在面對特朗普「叫停」俄烏之戰問題上，還會同時面對特朗普逼他們增加軍費開支問題，如此這般，事情會更加複雜及扯皮。這時如果戰爭打下去，俄軍優勢會增加，叫價會更高，特朗普解決問題的能力會「如水就下」，其宏偉計劃大概會不了了之。