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煙頭焫着雜物 波及後巷棚架

北角：錦屏街雜物起火，消防到場撲熄。（余宏基攝） 北角：錦屏街雜物起火，消防到場撲熄。（余宏基攝）
北角：錦屏街雜物起火，消防到場撲熄。（余宏基攝）
【本報訊】前日晚上11時許，北角錦屏街63至69號後巷有雜物起火，更波及一幅棚架。消防趕赴現場，出動一隊煙帽隊開動一條喉灌救，迅速將火救熄，事件中無人受傷。據悉，懷疑有缺德者遺下煙頭焫着雜物肇禍。
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