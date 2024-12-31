屋苑車場座駕 離奇起火

【本報訊】前日晚上11時許，土瓜灣農圃道11號帝庭豪園保安報案，指地庫停車場一輛七人車起火，並有大量濃煙冒出。消防接報到場，隨即拖喉將火救熄。事件中無人受傷毋須疏散，亦幸未有波及其他車輛。消防正調查起火原因。