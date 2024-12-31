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屋苑車場座駕 離奇起火

土瓜灣：七人車冒煙起火，消防到場調查。（余宏基攝） 土瓜灣：七人車冒煙起火，消防到場調查。（余宏基攝）
土瓜灣：七人車冒煙起火，消防到場調查。（余宏基攝）
【本報訊】前日晚上11時許，土瓜灣農圃道11號帝庭豪園保安報案，指地庫停車場一輛七人車起火，並有大量濃煙冒出。消防接報到場，隨即拖喉將火救熄。事件中無人受傷毋須疏散，亦幸未有波及其他車輛。消防正調查起火原因。
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