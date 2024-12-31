3刀棍賊截車扮問路 斬司機搶2萬現金逃

事主原往出糧 詎料遇劫受傷 年近歲晚治安不靖。3名蠱惑男賊，昨晨在深水埗攔截私家車假意問路，司機開窗後即登車亮出刀棍打劫，事主反抗時被斬傷頭手浴血，賊人搶走兩萬元現金後落車逃之夭夭。事主負傷駕車逃離現場後報案，由救護車送院治療，案件列作「行劫」跟進，執法部門追緝3名賊人歸案。此外，荃灣一工廈食堂昨晨被獨行賊潛入爆竊，撬毀收銀機和櫃台擸走逾3,000元現金。

昨日早上7時許，一名姓莊（28歲）男子駕駛私家車，駛經深水埗九龍道嘉頓麵包中心對開，3名男子向莊男揮手兼截停其私家車，並敲打車窗扮作問路，莊男不虞有詐降下車窗玻璃。豈料，其中兩名男子隨即登車，一人坐於前排座位，另一人則坐於後座，分別亮出一把牛肉刀及一支伸縮棍聲稱打劫。莊男見狀作出反抗，同時嘗試開車逃走。

車上兩名賊人見狀即以刀棍施襲，莊男的右後腦及右手被斬傷浴血，賊人乘機在車內搜掠，並從首飾箱搶走兩萬元現金，其後落車逃去無蹤。莊男因受驚，將私家車駛至附近大埔道近李屋花園外始停車報案，救護車把他送院治療。警員在車上檢獲賊人留下的一頂鴨舌帽和一張牙科卡，並在附近一帶搜索賊蹤，可惜未有發現。據了解，莊男從事工程工作，較早前提取了該筆現金，預備前往出糧給工人，未料途中遇劫受傷。案件列作行劫，暫未有人被捕。

獨行賊爆竊工廈食堂 另外，昨晨7時許，荃灣橫龍街興盛工業大廈地下一食堂，職員返回擬營業時赫見店內有搜掠痕迹，懷疑被賊人爆竊，遂通知負責人報案。經點算後，證實收銀機和櫃台被撬開，損失約3,700元輔幣及利是。警員經翻查大廈閉路電視，懷疑一名獨行賊人於昨日凌晨約1時潛入食堂犯案，案件列作「爆竊」跟進。