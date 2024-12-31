高球場環評推翻 環保署上訴

【本報訊】政府收回粉嶺高爾夫球場，並計劃用當中部分地方興建公屋。香港哥爾夫球會質疑環保署的環評報告存在不公，提出司法覆核，高等法院早前裁定球會勝訴。環境保護署發言人昨指與律師團隊對「原訟法庭」的裁決進行了詳細研究後，不能同意裁決部分內容，因此決定提出上訴。同時，土木工程拓展署作為此司法覆核的利害關係方已就判決向上訴庭提出上訴。

哥球會指尊重司法程序 香港哥爾夫球會則對傳媒表示，知悉政府提出上訴，球會尊重香港的司法程序，會研究政府上訴理據後決定下一步的跟進工作。球會將繼續為保持已有逾百年歷史的「舊球場」的完整性作出努力。

環保署發言人指上訴理據包括《環境影響評估條例》（《環評條例》）中已清楚列明諮詢公眾的機制和時間表，合適地平衡公眾參與和項目發展確定性的需要。原訟法庭的裁判，等同於條例列明的機制以外加上再進行公眾諮詢要求，將令整個環境評估程序無法合理地正常進行和不斷拖延，對項目發展帶來嚴重負面的影響和不確定性，違背了《環評條例》的立法原意。裁決對現正進行和未來的環境影響評估工作將衍生重大的系統性影響，尤其可能導致發展受嚴重拖延，操作和執行上產生嚴重耽擱等問題。

土拓署表示，即使法庭判斷環評報告可接受性的既定做法是根據《技術備忘錄》和《研究概要》的要求而定，但原訟庭對環評進行的方式和採用的評估方法猶如加入法例以外的額外要求。雖然《技術備忘錄》和《研究概要》沒有明確要求對潛在的古樹名木進行評估，但原訟庭卻認為有關評估應在環評階段進行；法庭一方面同意前粉嶺高爾夫球場不屬《技術備忘錄》所指定的文化遺產地點，另一方面卻認為球場有重大文化遺產價值，只有不建屋繼續用作球場用途才能完整保留其文化遺產價值。