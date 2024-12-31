新田環評覆核人經濟惹疑 申法援審批需時

署方已處理4個月 官令最遲下周五定奪 環境保護署於今年5月有條件批准新田/落馬洲發展樞紐環評報告。守護大嶼聯盟召集人謝世傑就環保署該決定入稟高院申請司法覆核。他指該環評報告有違環評條例、程序公義及技術備忘錄等法定要求，要求推翻環保署的決定。案件已排期於2025年6月9日進行共5天的審訊。謝世傑早前就該案申請法援，法援署至今仍未有決定。法援署的代表昨於高院向法官解釋，因坊間有人質疑謝世傑的經濟狀況，故需再三覆核，預計將於兩星期內有結果。法官則指，若法援在下周五（2025年1月10日）仍未有決定，須去信各方解釋原因。

法援署料兩周內有結果 申請人是謝世傑，答辯人是環保署署長，土木工程拓展署則被列為相關利益一方。法官早前已批出司法覆核許可，案件將於明年6月開審。謝一方早前表示欲呈交專家證據，法庭下令須於12月6日前呈交，謝的代表律師昨申請延期呈交，並指謝的法援申請已有4個月但現時仍未有進展，看來法援署需要更多時間處理，故要求押後至明年2月21日前呈交專家證據。

准申請方延呈專家證據 法援署的法律代表則解釋正向外聘大律師索取法律意見，考慮是否審批本案法援，預料兩周內有結果。該代表又稱因有第三方人士質疑謝的經濟狀況故需時作審核。法官一度反問該第三方有何資格提出質疑，該代表解釋因案件引起公眾關注，有他人作出表述屬常見。法官最終批准申請方延遲呈交專家證據。

謝世傑在申請書上指，新田科技城的環評報告違反環評條例。土拓署於2021年向環保署提交新田環評的項目簡介，擬答辯人於同年6月發出項目研究概要，項目範圍涵蓋340公頃土地，列出擬議工程項目，諮詢於同月展開，顧問公司亦作生態調查。政府於去年5月公布大幅擴展新田科技城發展範圍，擴展範圍並非在2021年提出的環評研究概要之內，但環保署沒有要求土拓署重新申請研究概要。

謝世傑指土拓署今年提交的環評報告是建基於與最新工程計劃不符的研究概要，答辯人的決定違反環評條例的要求。謝又指該環評報告違反程序公義，強調公眾諮詢及聆聽公眾意見是環評不可或缺的一環，謝又認為環評報告並不符合技術備忘錄等法定要求，包括未優先考慮能夠避免或盡量減低環境影響的替代方案、未有盡力探究所有工地內的可行緩解措施，及未有為高生態價值魚塘損失，提供足夠及切實可行的補償措施等。謝認為答辯人的決定屬違法且不合理。案件編號：HCAL 1256/2024