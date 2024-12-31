醫健：成視在人：提供眼疾手術 改善採茶工生活

上期講到孟加拉採茶工人因為工資水平低，工作條件惡劣，導致採茶幾乎成為最艱辛工作之一。為何採茶工人與奧比斯的工作有關係？因為採茶工人長期面對猛烈日照，他們較一般人患上白內障風險為高。又由於大部分採茶工人是女性，而當地女性尋求醫療機會相對較低，造成很多婦女患上眼疾而未能獲得醫治。

受猛烈日照易患白內障 奧比斯自1985年以來一直在孟加拉展開工作，為全國各地的社區提供眼科保健和醫護培訓。在慷慨支持者的幫助下，我們去年與當地的眼保健合作夥伴Nayan合作，解決該國茶園工人及其家人的眼睛健康問題，採茶工人是首次獲得相關眼科保健護理。該計劃提供社區眼科篩檢，並向有需要的兒童和成人提供免費眼鏡、藥物和手術。

我們在當地培訓了一支社區眼保健工作者團隊，他們逐家逐戶進行眼睛篩檢，並提供後續護理或將需要的人轉介到當地醫院。該計劃至今為707宗免費白內障手術提供了幫助，改變了眼疾茶工的生活。其中一位60歲的患者Pobi接受了雙側白內障手術。他說：「因為有你們的幫助，我才能看得清楚。」

奧比斯早前發表的一項研究表明，改善視力可以使工作效率提高32%。研究當時對印度阿薩姆邦種植園的750名採茶工人進行分析，社區的眼保健措施可以增加婦女的收入、減少貧困並改善兒童的健康和福祉。

在大家支持下，孟加拉的採茶工人可以有更優質的眼科服務，亦免於失明。

奧比斯