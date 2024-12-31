東呼即應：生豬肉亂接觸食用 鏈球菌入侵可致聾

處理提防感染傷口 東呼即應囑勤洗手 豬鏈球菌殺到埋身！深圳一名男子日前接觸未煮熟豬肉後，患上豬鏈球菌導致腦膜炎並失聰；另外港人熱門旅遊地泰國，全國共出現12宗豬鏈球菌死亡個案，亦有149宗由豬鏈豬菌引起的聽力喪失症狀。有家庭醫學專科醫生向《東呼即應》表示，在屠場、豬檔等工作人士，免疫系統較差、糖尿病及心臟病等長期病患者均屬高危人群，唯一防範方法是煮熟豬肉才吃，及避免傷口接觸到生豬肉。食品安全聯盟主席則指，處理生豬肉時如有傷口就要戴手套、勤洗手，接觸豬肉後千萬別摸眼及鼻；主婦到街市買生肉生魚，最好亦應先洗手。

或致腦膜炎 港迄錄10死 根據衞生署數據顯示，本港自2022年至今每年都有人感染豬鏈球菌，自人類感染個案列為必須呈報傳染病後，截至今年12月24日，本港共錄得10宗死亡個案。

家庭醫學專科醫生龔敬樂指，人類都有機會感染豬鏈球菌，通常最常見是當市民有傷口，然後接觸到受感染的豬肉，特別是生豬肉；又如進食了生豬肉，而內含有豬鏈球菌的細菌，都可能會受到感染。最常見是會導致腦膜炎，從而造成頭痛、作嘔，也可能會導致皮膚出血。當細菌入血，可能導致出現虛脫狀態，亦可能會有肺炎、心內膜炎或關節炎，另一個併發症是可能會導致耳聾、永久性失聰。

龔又稱，一般易感染人群是接觸到豬肉的職業人士，例如在屠場、豬檔等工作人士，換言之進食生豬肉的人，也有機會導致這個問題。另外比較有風險的人群就是免疫系統較差人士，例如用了一些降低免疫系統的藥，甚至其他長期病患，如患有糖尿病、心臟病等都是高危人士，所以進食豬肉時必須要煮熟。醫生又提到，要預防豬鏈球菌感染人士，要經常清潔雙手，以梘液搓手最少20秒。

食品安全聯盟主席劉樂庭提醒，如手上有傷口，當接觸豬鏈球菌感染的豬肉，就容易經手部傷口感染；另外如食用未經煮熟豬肉帶有豬鏈球菌，也有機會受到感染。市民處理生豬肉時，要看手上有否傷口，有傷口就要戴手套，同時要勤洗手，接觸豬肉後不要摸眼及鼻，否則也可能會受到感染。

到底為何豬鏈球菌會在香港出現，有業界人士認為原因可能跟市民於內地購買豬肉有關。漁農業諮詢委員會委員劉漢傑表示，本地豬受政府監管很嚴格，政府現時亦對「抗生素耐藥性」把關嚴，所以豬鏈球菌在香港不會有抗藥性。而在本地農場層面也受到嚴密監管，所以消費者可以更安心吃本地豬。

鮮肉帶回港 包裝細菌多 他又稱，現時很流行到內地買新鮮肉或半煮熟的肉回港，對於一些疫病如非洲豬瘟，很多時會經過這些途徑傳到香港，影響本地的養豬業。現時最流行內地的街市幫客人將豬肉灼熟，即用熱水燙一燙，看不到血後把肉抽真空拿回港，但此行為對於肉類的質素處理非常不理想。因為會變了像慢煮一塊豬肉般，會出很多水拿回香港，其實質素已經很差，這方法讓肉的溫度可能更加適合細菌孳生。

對於有市民認為內地豬肉價格較本港平，劉稱現時香港豬肉價格已回落很多，內地活豬供應亦非常穩定，本港豬肉價格根本和內地差不多。

所以市民應該在香港光顧有信譽的豬肉檔，也應相信香港的管理制度，對於食物安全的要求亦非常高，市民應盡量在香港買鮮肉，不要從內地帶回來。