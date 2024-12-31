公僕守則更新半年 治理能力有待改善

楊何蓓茵昨在社文平台貼文，指過去一年要數最重大的變革是今年6月更新《公務員守則》，闡明以一國兩制為方針的香港特區憲制秩序，以及公務員作為行政機關的一部分，在維護國家主權、安全和發展利益的憲制角色和責任，亦述明公務員應有的基本信念和操守準則。

動員參與體育園演練增至數萬人

因應啟德體育園是建設香港成為國際體育盛事之都的重要基建，當局把動員公務員參與測試和演練的人數增加，由第一次的4,500人，增至第二次的1.1萬人，明年1月24日和2月4日兩次涉及啟德體育園主場館的大型演練，預料每場均需要派出數萬名公務員參與。當局特別提前通知政策局和部門為派員參與演練作出超前部署。在優化公務員福利和家庭友善措施方面，她重申由明年起容許育有3歲以下子女的政府僱員提供3日育兒假，以支持新生家庭、締造有利育兒環境，以及在不影響公共服務的前提下，優化節慶日或前夕的特別工作安排，准許政府僱員於5個節慶日或前夕當中的最多3日，提早最多兩小時下班，有關安排於明年1月起實施。