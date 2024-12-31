大圍文禮路用地 供自資院校辦學

【本報訊】教育局於昨日宣布推出一系列支援自資專上教育界別的措施，其中新一輪批地計劃及開辦課程貸款計劃即日起接受申請，截止日期為2025年3月31日。批地計劃將推出一幅位於大圍文禮路的土地，供非牟利專上院校開辦經本地評審的自資副學位或以上程度的專上課程。政府將採用私人協約批地的方式，以象徵式地價將用地批予申請成功的院校，並會按現狀移交土地，成功申請用地的院校須自費進行所有相關的初步研究及所有工程。院校可同時申請免息開辦課程貸款以在上述土地或其他現有用地上發展校舍及學生宿舍。

新輪補助金計劃接受申請 另外，新一輪補助金計劃即日起接受申請，截止日期為2025年4月23日，以資助合資格自資專上院校發展及優化切合市場需要但成本高昂的課程計劃，以及減少院校從學費收回全部裝置費用的需要，從而減輕學生的財政負擔計劃，並協助院校更有效發展自身優勢和專精範疇，以加強院校之間的策略性協調。每份建議書的資助上限一般為4,200萬元。

在2023/24年度補助金計劃接獲的11份申請中，共有3個項目獲批，涉及撥款共約9,200萬元，包括都會大學開設診斷放射學榮譽理學士學位課程，以及機器人和自動化工程應用學位課程，分別獲批3,820萬元及3,890萬元。另外樹仁大學成立法證及偵緝心理學（榮譽）社會科學學士課程亦獲批1,460萬元。

教育局局長蔡若蓮指，自資界別是香港專上教育不可或缺的一環，自資院校在開辦課程方面享有彈性，能夠靈活回應社會的最新人力需求，為年輕人提供多元升學出路，且有潛力在建設香港成為國際專上教育樞紐方面擔當更重要角色。