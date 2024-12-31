綜合受限制食物售賣許可 明接受申請

【本報訊】食物環境衞生署將推出綜合受限制食物售賣許可證，以涵蓋在同一處所或網上平台售賣多種限制出售的食物例如非瓶裝飲料、奶品、杯裝雪糕等，新許可證於明日起接受申請。

包括非瓶裝飲料奶品杯裝雪糕 綜合受限制食物售賣許可證（包括在網上銷售限制出售的食物）可容許持證人在同一處所或網上平台售賣多種限制出售的食物（以售賣機出售的食物除外），費用一般為810元。至於現時涉及單項限制出售食物的受限制食物售賣許可證的安排和各項相關收費會維持不變，申請人可按其需要作出選擇。

《食物業規例》（第132X章）訂明，任何人如要售賣該規例附表2指明限制出售的食物，包括非瓶裝飲料、奶品及杯裝雪糕等，須取得食環署署長簽發的書面准許，以確保有關處所符合衞生標準，供應的食品亦合乎衞生。如要售賣多於一種限制出售的食物，無論在同一處所或網上平台與否，申請人須就每項限制出售的食物提交申請。

食環署發言人表示，經檢視後，認為大部分售賣限制出售的食物的經營者所須符合的基本發證及持證條件相若，例如該處所要提供洗滌、消毒和儲存設施、自來水等，因此簡化了相關申請程序，以便利申請人。