倡撤60至64歲$2乘車 議員：曾得益者勿計較

千億財赤開源幫補 公務員要「減肥膏」 政府早前預料本年度的財政赤字達1,000億元左右，身兼行政會議成員的飲食界議員張宇人認為不少「開源」的方式都不適合現時經濟狀況，又認為現時公務員要「減肥膏」，但非一刀切減人。對於政府正檢討2元乘車優惠，他指目前60歲至64歲人士大多有工作，認為應取消他們的津貼，就有市民憂慮縮減交通福利影響大，他認為曾得益的市民不應斤斤計較。

張宇人昨在電視節目中表示，相信去年樓市「撤辣」能令交投和印花稅收益增加，又認為現時「啲樓起得七七八八、收收埋埋啲地又冇幾多」，地產商會考慮買地。他說，去年首9個月股票達數百億，認為尾後數月亦可達數千億。

政府在2022年起將長者2元乘車優惠資格放寬至60歲或以上人士，此後計劃的開支便大幅上升1.87倍至2023/24年度修訂預算的39.99億元，佔政府開支0.7%。張宇人指優惠原意是鼓勵長者多出行、多見家人，別因車費貴而卻步，指放寬予60歲至64歲人士是與初衷有出入。他指本港目前60歲至64歲人士大多有工作，認為應該取消對他們的津貼。

照顧者反對一刀切削福利 致電有關節目的梁小姐自稱是全職照顧者，自己沒有收入，父母相差15歲，而父親身體較差，她認為「一刀切」縮減乘車福利影響大。張宇人回應指縮減乘車福利開支對民生必然有影響，但沒想用其他方法支援他們，認為他們始終會有「有收入嘅一日」，反問有多少人「又唔做嘢、又要去到好遠嘅地區？」他認為曾經得益的市民不應斤斤計較。

張宇人又認為長者2元乘車優惠亦可按通脹或其他指標增加向長者的收費，否則只會令當中開支差額愈來愈大。對於跨區交通津貼，他認為現時市場因部分工種難請人而有調節，認為應該一併取消，反問市民：「政府無錢啦，仲需唔需要幫啲有工作做嘅打工仔女跨區津貼呢？」

香港大學社會工作及社會行政學系榮休教授周永新日前在報章撰文，建議針對60歲至64歲人士訂立每人每月700元限額。張宇人關注政府電腦程式是否能做到相關封頂機制及衍生的行政費用，擔心反而令60至64歲人士未能領取福利之餘，增加政府工作和開支，強調取消津貼是「來得快趣、來得乾淨利落」。

被問及現時政府未有相關檢討方案，是否擔心一拖再拖，他認為要檢討要考慮「做唔做同埋慳幾多」，他指政府不夠錢時始終要有收縮，又認為削減福利必然有市民不高興，但期望市民理解。

他又提及現時公務員有「肥膏」的問題，認為現有不少先進科技，「咁我哋係咪仲要4個人坐喺度，做兩小時就等收工呢？可唔可以將嗰啲位收縮到去一個位、兩個位？」他說，重點是「減肥膏」而非一刀切減人，認為有很多空間。

被問及公務員應否減薪，他指凍薪或減薪「好易做」，但認為要考慮公務員士氣問題。他指出部分須合作的官員深夜仍致電給他，認為署長級以上政府人員常工作至通宵達旦、周末也要上班，所以公務員一刀切減薪不好。

他又指學生數目由2007年至今大幅減少，但中小學開支卻年年上升，直指：「佢哋（中小學）好多錢嘅，佢哋最大嘅困難係咩呢？點樣使鬼晒佢啦，等明年唔好減。」他認為應當考慮縮減開支。