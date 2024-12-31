偏遠鄉郊難收信號 建50基站供5G服務

區議員指遲好過冇 憂盲點覆蓋唔到 「收到收唔到，唔係靠彩數。」10多年前的經典廣告對白，至今仍是不少鄉郊居民和登山客的痛點。當局分別向相關區議會提交文件，指政府計劃在全港離島及鄉郊偏遠地區分階段興建50個5G信號基站，預計2025年內推出資助計劃，在計劃開展後四年時間內完成，據了解涉款逾一億元。有區議員認為計劃「遲好過冇」；亦有議員關注基站選址及覆蓋面積能否解決個別鄉郊地區缺乏手機信號的實際問題。

分兩階段 倡選址公廁 通訊事務管理局辦公室提交的文件指出，建議分兩階段推行「擴展5G網絡至鄉郊及偏遠地區資助計劃」，首30個技術上較成熟或有迫切需要加強流動網絡覆蓋的選址會被納入第一階段；餘下20個需要額外時間或須進行進一步技術研究。綜合多個區議會的文件，當局初步建議選址大多在公廁，大埔區有14個、北區有15個，而沙田區只有4個。

當局指基站須於通訊辦批准起計12個月內完成相關工程並啟動服務，須提供5G或更先進的通訊技術服務，期望能令郊野公園的流動網絡覆蓋將可提升至90%以上；主要政府行山徑的覆蓋達98%以上。身兼北區區議員、打鼓嶺鄉事委員會主席的議員陳月明表示，相關部門早前曾與她交換意見。據她了解，政府會在下年初向立法會相關的事務委員會簡介有關計劃，然後進入申請撥款的程序。

相關計劃於2023年政府施政方針提出，而2024年政府施政方針指於年底前敲定落實具體安排，但目前仍處於在區議會諮詢的階段。被問及相關工作是否太慢，她認為從計劃工作量而言不能說政府太慢，但新界鄉郊居民對這類民生設施「很心急」。她又關注目前基站的建議選址及覆蓋面積能否解決新界北個別鄉郊地區缺乏手機信號的實際問題，落成後能否全面掃除口岸附近及沙嶺創科城等現有信號盲點。長遠而言，她建議政府考慮於紅花嶺郊野公園高地設立大型基站，滿足港深生態走廊及日後發展北部都會區東部的信號需求。

便利長者 可棄機頂盒 大埔區議員羅曉楓則認為相關計劃「遲好過冇」，指接獲查詢時正正位於林村，因此難以接收訊息。他表示，相關計劃於上屆區議會已有人反映，直言現今科技進步社會，但相關區域連4G也沒有「係咩年代？」他期望相關計劃至少能讓該處長者打電話，居民不用依靠外置機頂盒上網。

沙田區議員姚嘉俊亦認為相關政策可加快推行，指出部分鄉郊地方仍未有足夠網絡覆蓋。被問及沙田區只加建4個基站是否太少，他認為需要全盤考量。他指沙田區本身網絡覆蓋或比較完善，或不需要太多網絡基站。記者林隆輝

放馬莆公廁亦擬納入計劃。 部分興建5G基站鄉郊地點