旅遊業發展疲弱 推4大定位策略

冀5年後增值1200億 籲市民出一分力 政府大力催谷旅遊業！文化體育及旅遊局局長羅淑佩昨日公布《香港旅遊業發展藍圖2.0》，發表四大旅遊發展定位、59項行動綱領及其他133項措施。羅表示，疫情後旅客的出行及消費模式大變，香港旅遊業需要求變配合，《藍圖2.0》目標是5年後旅遊業增加價值達1,200億元，就業人數則增至約21萬人。當被問及如何防止再有類似美斯事件或皇馬球迷見面會貨不對辦事件發生，羅稱日後會將盛事年表「再梳理得好一啲」，或考慮研究機制確保租用政府場地的機構需符合商品說明。

加強「一程多站」核心角色 《藍圖2.0》共提出四大發展定位，包括加強國際旅遊城市樞紐及「一程多站」示範核心區角色，善用中外文化藝術交流中心定位等；另提出四大發展策略，涉及16個方向，包括推動四大旅遊方向，開拓多元化客源，鼓勵更多郵輪旅客來港等。

羅淑佩表示，現時本港機遇處處，包括大熊貓、非深圳居民來港及入境免稅額提升等，都是由內地政府給予香港，成功令旅客人數有所增加，要如何令此類旅客想「心思思」再來香港是關鍵。她又強調本港需建立「人人皆是旅遊大使」的意識，希望令旅客來港能感覺到香港人笑容多了、普通話和英文講得更好。

郵輪碼頭租約提早招標 啟德郵輪碼頭方面，羅稱碼頭的租約將會在2028年屆滿，當局明年會提早招標。她指目前碼頭的服務是否要再改善相信社會自有公論，但再招標時會希望承辦商能專注吸引更多船來港，以及如何用好碼頭地點的空間，拓展非商舖用途等。

羅淑佩上任文體旅局長之職不及兩個月，被問及是否今次「趕deadline（死線）」出藍圖，她稱「既然我能夠做到加入睇法在藍圖2.0，可以趕及年內發表，是大家都希望我哋做到」。