炮彈飛車衝燈剷路 1死2傷司機被捕

天眼拍下經過 有人稱頭暈肇禍 油麻地發生一死兩傷奪命車禍！一輛私家車昨晨懷疑失控，撞倒一名過路菲籍女途人後剷上行人路，再連撼兩名背對而行的男子，當中南韓漢被撞至彈起，六旬翁則遭捲入車底，私家車最後衝回馬路撞花槽後停下，有「天眼」拍下意外經過。六旬翁全身多處嚴重受傷昏迷，送院後宣布傷重不治，兩名外籍男女傷者則無性命之虞。執法部門經調查後，以涉嫌「危險駕駛引致他人死亡」拘捕肇事司機，事後他亦送院檢驗。

昨日上午10時許，一輛私家車沿佐敦道往渡船街方向、駛至40號對開時懷疑失控，撞毀鐵欄後剷上行人路，撞倒一名老翁及兩名外籍男女途人後衝回路中，再撞及路中花槽停下，現場一片狼藉。有店舖閉路電視拍下事故一刻，可見當時行人路熙來攘往，不少途人在行人過路處橫過佐敦道，顯示當時為行人綠燈。此時，涉事私家車沿佐敦道左一線高速馳至，首先擦撞一名剛走過馬路的女途人，然後「炮彈飛車」般掃毀一列鐵欄剷上行人路，繼而撞飛一名背對私家車的黑衫男子，他飛彈跌於一食肆門口。

回頭察看 六旬死者捲車底 私家車未有停下繼續衝前，一名迎面而至穿藍衫男子，赫見私家車出現連忙作出急閃。在私家車右邊車頭，有一名背對私家車而行的戴口罩老翁，他疑驚聞身後傳出異響，即時回頭察看，惟私家車閃電間衝至，老翁根本無時間躲避，瞬間就遭私家車從後撞及，並捲入車底，另有途人慌忙走出馬路得以逃過一劫。

救護車到場將3名傷者送往伊利沙伯醫院救治，當中姓張（68歲）老翁全身多處重創陷入昏迷，送院時已無心跳及脈搏，經搶救後於上午11時07分證實不治。南韓籍男子及菲律賓籍女子（俱25歲），分別頭及腳部受傷，仍然清醒，送院後無大礙。行人路一片狼藉，布滿鐵欄及汽車碎片。

警員封鎖現場經調查後，以涉嫌「危險駕駛引致他人死亡」罪，拘捕姓張（42歲）私家車男司機。現場消息指，有目擊者稱涉事私家車懷疑衝燈，有人則聲稱近日身體不適，駕駛期間突感頭暈肇禍，張男其後亦由救護車送院檢驗。受意外影響，佐敦道（往渡船街方向）近上海街部分行車線一度封閉，駕駛人士只可使用餘下行車線行車，上址交通出現擠塞。