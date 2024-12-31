2年引入271非本地醫生 杯水車薪難填補公院缺人
【本報訊】為應對人員流失，醫管局引入非本地醫護，2022/23及2023/24年間非本地培訓的特別註冊及有限度註冊醫生有271名，其中108人在英國接受培訓，亦有70名來自內地，當局稱，明年首季將有逾300名非本地培訓醫生於醫管局工作及交流，其中大部分來自英國及澳洲。當局放寬引入非本地培訓護士後，已揀選約650個合適的申請人繼續洽談，有80人已向護士註冊局註冊，其中兩名分別來自英國及新加坡的非本地培訓護士日前已獲批。
前線人員延長退休至65歲
當局曾強調，挽留本地人才比招募輸入的人才重要。而局方加強福利、晉升機會，冀留住醫護。由2020/21至2024/25年間，有約400位副顧問醫生將陸續獲晉升為顧問醫生。截至2023年底，有4,300名護士獲得專科津貼。
另外，當局早前亦將前線醫護人員退休年齡由60歲延長至65歲，又推行「退休後延任」安排。據當局稱，2023/24年度至2027/28年度退休的醫護中，有349名醫生、909名護士有意退休後續聘為全職或兼職員工。
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