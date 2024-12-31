2年引入271非本地醫生 杯水車薪難填補公院缺人

【本報訊】為應對人員流失，醫管局引入非本地醫護，2022/23及2023/24年間非本地培訓的特別註冊及有限度註冊醫生有271名，其中108人在英國接受培訓，亦有70名來自內地，當局稱，明年首季將有逾300名非本地培訓醫生於醫管局工作及交流，其中大部分來自英國及澳洲。當局放寬引入非本地培訓護士後，已揀選約650個合適的申請人繼續洽談，有80人已向護士註冊局註冊，其中兩名分別來自英國及新加坡的非本地培訓護士日前已獲批。