5高層年薪合計2900萬 議員促醫管局「瘦上肥下」

【本報訊】醫療衞生開支為政府一大重擔，在千億財赤之下，醫院管理局5位最高薪人員上年度的年薪合計近2,900萬元，按年升近130萬元，其中醫管局行政總裁高拔陞年薪近680萬元。在公院不斷流失資深人手的情況下，有議員就建議當局「瘦上肥下」，將更多資源撥予挽留前線及資深人員。

資深人員流失 醫療事故頻 今年公院屢現醫療事故，當局指其一原因為資歷較深醫護人員流失。而醫管局年報就顯示，上年度的醫生及顧問醫生均有所增加。不過高級醫生/副顧問醫生就連續3年下跌，登記護士更是跌足4年。兩者今年分別再減20及44人。

議員陳凱欣指，打工仔最基本的需求就是人工、福利及晉升機會。在政府已為當局撥款950多億元的情況下，要解決公院流失資深醫護問題，當局應檢討資源運用，例如考慮將高層的升幅降低，在有限資源中撥出更多予前線員工，為其提供更高薪酬、福利及晉升機會，望留住人才。