龍七公：做好訪客接待 提升旅遊體驗

深圳居民「一簽多行」本月初復簽，元旦假期將至，伴隨跨年倒數煙花匯演，本港將迎來出入境高峰。為全面統籌及安排好節假日接待訪港旅客，政府的跨部門工作小組已做好準備，包括與深圳市政府達成共識，會延長跨年夜的關口服務時間；入境處減少前線人員休假以彈性調配人手，加開檢查櫃台與通道疏導人流及車流等措施。

妥善安排交通配套 我十分贊同及肯定特區政府提前規劃及部署，以避免出現類似去年大批內地旅客在跨年煙花匯演後滯留關口的情況。此次不僅深圳灣口岸的旅客清關服務會改為通宵，羅湖口岸的服務時間，當晚亦會由平日凌晨12時延長至翌日凌晨2時。

我亦期望當局要留意實際情況，做好人群管理和特別交通安排等措施，避免交通及關口不勝負荷。據悉，除夕當晚港鐵東鐵綫只提供金鐘至上水的通宵行駛服務，而要到羅湖口岸的旅客則需要由上水站轉乘巴士前往。除安排特別巴士路線外，當局亦應根據實時人流狀況在有需要時加大運力，確保公交服務暢順。當局亦要做好資訊發布等工作，呼籲旅客可瀏覽入境處網頁或流動應用程式，隨時查看各邊境管制站的過關情況，提前規劃行程及減省排隊時間。我相信，旅客在香港享受節日活動後，在通關及交通上有良好體驗，提升旅客對香港的印象，日後亦會願意繼續來港旅遊。

我們雖然要確保即日過境旅客有良好出行體驗，但這亦反映一個現實：不少旅客選擇即日離境、不在港過夜，對旅遊業和酒店業等影響不小。根據旅發局統計，今年首11月錄約4,025萬訪港旅客人次，若按旅客來源地計算，內地旅客訪港總人次為3,094萬，當中過夜旅客為1,125萬，即不足四成旅客會在港多於一晚；若對比2018年首11月訪港人次，內地旅客為4,570萬，當中過夜旅客為1,783萬，可見內地旅客訪港人次仍未回復至疫情前的七成。

內地旅客訪港及過夜旅客人次大減受多方面因素影響，包括疫後經濟形勢及消費模式轉變，惟同時我們也要承認香港自身旅遊吸引力下降亦是主因，香港高昂的消費成本及部分行業落後的服務態度亦讓不少旅客卻步。如何真正做到「無處不旅遊」吸引旅客訪港，甚至願意留在香港多幾天是需要正視的議題。

當前，香港對自身的定位為「亞洲國際都會」及「亞洲盛事之都」，通過承辦世界一流的文娛表演、藝術展覽等國際活動吸引訪客，這些定位恰恰彰顯香港與周邊地區相比的獨特之處，從而加強旅遊競爭優勢。不過只有持續性、有故事性的品牌盛事才能產生更大的連帶效應，為旅遊業帶來更大經濟效益。盛事足夠吸引，並為旅客提供更豐富、有趣、獨特的體驗，旅客才會願意專程到港，甚至願意多次來港觀光，這些才是打造全新的具有香港標籤、港式旅遊的金漆招牌。