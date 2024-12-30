笑看天下：炸醒戲子總統春夢

俄烏戰事並沒有隨着特朗普即將入主白宮而有停戰和談的迹象，反而危機處處。呢，即將下台的現任總統拜登，據白宮國家安全委員會發言人柯比指，拜登可能批准對烏克蘭提供新的軍援。新軍援包括一筆總值12.5億美元，提供地對空導彈系統、刺針式導彈和不同口徑的火炮。此外，有美國高級官員表示，美國國會將於明年1月20日，即特朗普就任美國總統前，繼續向烏克蘭提供武器。拜登可以話，呼盡最後一口氣，都要同特朗普過不去：你要俄烏停戰，老子偏要為你設下重重障礙！

之不過，烏克蘭必敗已寫在牆上。儘管烏克蘭總統澤連斯基日前仍表示，在俄羅斯庫爾斯克地區援俄的北韓士兵，為了防止被烏軍俘擄，不惜自相殘殺；而烏軍俘擄數名受傷的北韓士兵，最終都因傷勢嚴重而死亡，直斥俄羅斯把僅有最低限度保護的北韓軍人送上戰場。而另一方面，俄羅斯國防部日前表示，烏軍在過去一天損失1,470名軍人。雙方互相指摘兼認叻，誰是誰非，根本無法一一去數清楚。

烏克蘭部隊自今年8月越境反攻俄羅斯西部庫爾斯克州，起初係威係勢，誰知俄軍其後調動大批軍力反攻，烏克蘭總參謀部消息人士上月曾指烏克蘭已經失去逾40%在庫爾斯克佔領的土地。美國官員直言，相信烏軍只能再死守數月，便會面臨遭俄軍包圍，又或是被迫撤退。美國希望烏克蘭從庫爾斯克州撤軍，以避免在俄軍反攻中遭受重大傷亡。然而，澤連斯基仍在夢中，高調談甚麼「朝軍自相殘殺」。看來，普京有必要再次使用榛樹新型高超音速中程導彈，炸醒戲子總統的春夢！事實上，北約部分成員國和西方整體社會，明知烏克蘭已是鹹魚，遂愈來愈支持結束烏克蘭跟俄羅斯對抗！