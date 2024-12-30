撥亂反正：加巴之後還有格陵蘭州

候任美國總統特朗普矢言要令「美國重新偉大」，當中似乎也包括令美國領土變得更大。但特氏並不熱衷於透過戰爭來佔領土地，他是個生意人，喜歡通過收購合併來擴大企業版圖，尤其是具有價值和升值潛力的資產。以明買明賣方式來擴充領土，也是美國的獨特傳統，現有的佛羅里達、德薩斯及阿拉斯加州等，當年也是用真金白銀向其他國家買回來的。

當中佛州和德州在近半個世紀對美國經濟的貢獻甚巨，並成為了特朗普的居所和忠實支持州份，美國當年的投資明顯是賺了大錢。阿拉斯加雖然經濟貢獻較微，但軍事戰略意義重大，即使沒大賺也不算賠本。對於很想成為美國第51個州，但近年經濟崩潰，並負債纍纍的波多黎各，特氏則完全沒有興趣，其支持者更公開形容波多黎各為「漂浮垃圾島」。

故此，特朗普早前稱呼加拿大為美國的「第51個州」，某程度反映加國雖然衰退積弱，但仍然具有一定的收購價值。特氏也揚言要「收回」巴拿馬運河，因為這是美國對外貿易至為重要的基建資產，在戰略上亦別具價值。

特朗普近日再放狂話，重提收購現時仍為丹麥領土，但近年多次醞釀獨立的格陵蘭的計劃。被特氏「點燈」相中，可見「格陵蘭州」應擁有未為人知或被外界低估的價值和潛力。

格陵蘭是全球最大的島嶼，但大部分陸地都位於北極圈內，長年積雪，基建落後，對外及對內交通都困難，因此人口只有5萬多人，似乎談不上有何經濟貢獻。其位處大西洋北部，美國、加拿大和西北歐洲一大堆北約盟友之間，地緣政治上看來也不具很大重要性。但近年出現的一項重大變化，改變了格陵蘭的長遠經濟和戰略地位，明日再談。