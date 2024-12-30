橫眉冷看：每月出一個世界第一

所謂「樹大有枯枝」，中國解放軍規模龐大，人數眾多，自然會潛藏污泥濁水。近年中央雷厲風行，不予姑息，大老虎打完一隻又一隻，涉事者不論權位多高，都沒有「免死金牌」。部分評論者眼見解放軍有高層接連下台，便誇大其詞，說今日的中國軍隊蠹蟲為患，腐化自內而起，看來已失去戰鬥能力。

強如世界拳王，都會偶染風寒，也會有癬疥之疾，但如果你見到他臂上生了個小瘡，便以為他無力應戰，傻乎乎地走去挑釁他。閣下要是如此，就真可謂「壽星公吊頸」，嫌命長矣。

解放軍內部打老虎，對部隊的作戰能力有否影響，外人無從得知，但所謂「見微知著」，你只要細心察看，就知道人民子弟兵的實力非但無損，而且正以驚人的速度成長。世界上其他國家，尚未發展出能夠剋制高超音速導彈的武器，但早前在珠海航空展覽會上，中國卻橫空而出，展示了紅旗19型導彈攔截系統。過去號稱「唯快不破」的高超音速武器，在中國終於碰到對手。

美國一直希望研製出第六代戰機，可是時至今日，仍然只有圖紙一張，其他國家，恐怕就連圖紙也沒有。解放軍第六代戰機的圖紙從沒有對外流出，但在日前的毛澤東誕辰紀念日，卻被人拍攝到，中國第六代新型戰機劃過長空，響聲猶如轟雷。幾乎在同一時間，中國海軍的076「四川號」又正式下水，這是世界上第一艘無人機母艦。

事實上，近期的中國軍隊，平均每一個月就會開創出一個世界第一，而且每一個第一，都足以震驚全球，更會讓五角大樓瑟瑟發抖。這樣一支軍隊，如果還說它沒有戰鬥能力，恐怕閣下是腦殘！