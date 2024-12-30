筆下風雲：以力服人 非心服也

特朗普即將就任美國總統，其目中無人、囂張狂妄更無上限。繼揚言要加拿大成為美國第51州後，又放言要收回巴拿馬運河和收購格陵蘭島，完全不將別國主權放在眼內。事實上，美國的立國史，就是吞併搶掠屠殺，不斷擴張版圖，如今特朗普不過再次將美國野心宣之於口罷了。

問題是，現在已是21世紀，講求文明協商的年代，偏偏特朗普對這些文明機制置之不理，一味有強權冇公理，對待盟友愈來愈得寸進尺。例如，他在首任總統任期，逼迫北約成員國提高軍費至GDP的2%，否則不應要求美國提供保護。數年過去，終於有逾20個成員國好不容易東拼西湊達標，豈料特朗普又提高叫價，要求北約各國將軍費提高至GDP的5%。現時歐洲經濟不景，俄烏戰爭令它們百上加斤，特朗普還要再砍一刀，不是要了歐洲的命嗎？最終必然導致歐美離心離德，增加歐洲人對美國的反感。

這種橫蠻囂張的性格，會帶領美國走上四面樹敵之途，但特朗普懵然不知。最近又風騷表示，其就職典禮所獲承諾捐款金額超過1.5億美元，不僅比首個任期的1.07億美元多，亦遠高於現任總統拜登就職典禮籌得的6,180萬美元。特朗普不期然沾沾自喜，聲言「所有人都想成為我的朋友」。

特朗普搞錯了，這些人捐錢不是要和他交友，而是礙於美國總統的淫威，特別是其個性睚眥必報，偏偏手執大權，大家不敢得罪，惟有取悅。

所謂「以力服人者，非心服也，力不贍也」。以霸道去屈服別人，別人並非心悅誠服，只是礙於力有不逮而不敢對抗而已。現在大多數國家看待美國和特朗普，正是以這種心態出發。然而，恃強凌弱，無以服眾，遲早必遭反噬。