龍吟虎嘯：處下風還要扮有籌碼

隨着美國總統換屆換人，候任總統特朗普必會調整現任總統拜登的「全球戰略」和對華政策，日本也要趕緊轉向，不敢繼續得罪中國。形勢的轉變，對中國有利，對北京施壓東京令其回到正確軌道有利。

中國外長王毅日前對訪華的日本外相岩屋毅，提出了6點意見，也就是6點要求：一是日方要「校準戰略認知，希望日方客觀善意看待中國的發展，奉行積極對華政策」。這就是說，過去數年，日本追隨美國拜登政府，對華「戰略認知」發生嚴重偏差，以主觀想像代替客觀事實，以非善意甚至惡意看待中國，在美國指使下打壓遏制中國。日本居心不良，是中日關係惡化的主要原因。

二是日方應在歷史及台灣等重大敏感問題上重信守諾。這就是說，日本居心不良，認知偏差已造成嚴重惡劣後果，在正確對待歷史和台灣這些中國的「核心利益」、「首條紅線」問題上冒犯中國，不守信諾，這些問題不解決，日方不回到正確立場，「中日關係下步工作」是無法推進的。對此，日方也認識到了嚴重性，非改不可，岩屋毅表示，日方恪守日中聯合聲明原則，尊重並理解中方在台灣問題上的立場，日方在歷史問題上繼續秉持「村山談話」明確的立場，表達深刻反省和由衷道歉。

王毅還向岩屋毅提出了中日務實合作、堅持合作雙贏、共同維護全球產供鏈和公平開放的貿易環境，避免讓分歧定義甚至綁架兩國關係等要求。面對中方要求，日方也提出要求。岩屋毅稱，近期在沖繩縣的日本專屬經濟區內，發現了可能是中國設立的浮標，要求中方立刻撤除。他還稱，對中國加強在東海活動及中國軍隊活動趨於活躍表達嚴重關切。

在今次中日「改善關係」的博弈中，日本已處下風，這不僅是形勢造成的，而且是實力和道理造成的。對此，日本也清楚，不過為了面子，總要弄出若干「要求」擺在桌上，好像自己還有甚麼籌碼似的。