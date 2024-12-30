坦言集：攻擊伊朗

敍利亞變天之後，中東政局下一步的最大變化，便是美國與以色列會否乘勝追擊，趁勢攻擊伊朗，推翻1979年宗教革命建立的政權，從根本上消除中東反美反以勢力的最主要根源。

從軍事角度看，以色列的連番空襲已摧毀了伊朗的防空系統。失去制空權，伊朗不易與以色列戰鬥。伊拉克、黎巴嫩、也門的伊朗系統地方武裝也備受以色列（與英美）的打擊，完全處於守勢，不會有足夠力量攻擊以色列以牽制以國對伊朗的進侵。伊朗國內亦出現分歧與不穩，國內親美反戰反宗教的勢力因經濟不景而擴大，加上敍利亞的例子，由是給美國和以色列提供從來都沒有的直接進攻和戰勝的機會。

以色列早已想直接攻打伊朗，美國總統拜登猶豫，因要集中力量攻打俄羅斯。但特朗普多會捨棄烏克蘭，轉而全力協助以色列推翻伊朗的反美政權，從而可壓迫中東和海灣諸國放棄離心，回歸服從美國優先的利益。特朗普除了可借此討好猶太勢力，若打敗伊朗，更可成為特朗普的巨大戰功，超越過往的幾任美國總統。

論實力，伊朗是沒法獨力對抗美以的攻擊。美以的攻擊會是空襲為主，在摧毀伊朗軍事力量後才會有地面攻擊，甚至在空襲破壞之後，會等待伊朗政權內部分裂。美以的戰略，一是以色列攻擊真主黨和黎巴嫩的方式，集中空襲，全面削弱伊朗的軍事力量，以及破壞經濟和基建，使伊朗無力反擊。二是採伊拉克、敍利亞模式，高價收買伊朗軍政要員。伊朗的什葉派宗教勢力能在這麼大壓力下維持鞏固政權嗎？

伊朗與俄羅斯會在明年簽署戰略合作協議，一如俄國與北韓所簽的。協議會要求俄羅斯參與伊朗的防衞。伊朗外長剛訪中國，強調中伊有25年長期合作協議，要求中國言行一致執行，背後應該是向中國求助，以應對美國與以色列可能的攻擊。

停戰和談未必可使俄羅斯分身支持伊朗，因烏克蘭戰爭正處關鍵時刻，可能停戰和談，也可能北約會直接出兵。此所以在敍利亞，俄羅斯也沒堅持維護巴沙爾‧阿薩德政權。而中國願意挽救伊朗嗎？抑或還是只在外交聲援，一如對巴勒斯坦和黎巴嫩那樣？因此，伊朗會孤立無援，戰爭一起，會是美國侵略伊拉克的情況翻版，或是伊朗求兩敗俱傷，使以色列與伊朗都成廢墟。結果怎樣將主宰全球局勢。