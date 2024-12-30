北角東岸板道西段 料新春前開放

【本報訊】港島又有新景點！發展局昨日在社交平台上發文表示，位於北角的東岸板道西段工程已大致完成，為確保板道準備就緒，今日起會陸續邀請社區團體、專業學會和公眾試行板道。局方亦邀請單車教練體驗「共享徑」，再進行最後的微調及優化，預計明年農曆新年前可全面開放西段板道予公眾享用。

長約1.1公里 冀成新地標 發展局局長甯漢豪日前聯同海濱事務委員會主席何文堯，以及土木工程拓展署署長方學誠到東岸板道視察，了解西段最後階段的準備工作。

甯表示，此項目是首個在運作中的主要幹道下加建的臨海板道，為市民帶來嶄新的親水體驗，對海濱發展工作意義重大，期待東岸板道成為維港海濱的新地標 。

至於餘下部分的板道，即北角至鰂魚涌的東段，計劃將於明年下旬陸續開放，屆時「一板貫通，暢踏西東」，整條長約13公里連貫堅尼地城至筲箕灣的海濱長廊便可正式打通。

東岸板道全長約2.2公里，巧妙善用東區走廊結構之下的空間，在鬧市中打造優美暢達的海濱長廊。項目分兩階段完成，西段屬首階段完成的部分，長約1.1公里，包括700米連接東岸公園主題區至北角海濱花園的板道，以及400米經優化的北角海濱花園。