綠色科研基金批出33項目 涉款1.47億

【本報訊】環境及生態局（環境局）在2020年成立「低碳綠色科研基金」，重點支持屬於淨零發電、節能綠建、綠色運輸和全民減廢4個範疇的項目。環境及生態局局長謝展寰昨日發表網誌，指基金至今已批出33個科研項目，涉及總金額約1.47億元，並透露環境局正協助兩間本地公司設立生產線，促進香港綠色工業發展。

本地綠色創科企業盧米科技（Lumi Technology）獲「低碳綠色科研基金」資助330多萬元，為期兩年，研發利用回收塑料升級再造高增值的聲學超材料技術，以應用於工地和室內的隔音裝置，以及揚聲器和耳機的聲學部件等。環境局正協助盧米科技在香港設立廠房，將項目的科研成果轉化為產品，大量回收塑膠、生產減噪產品。

紅館降溫塗層慳電減排 另一間獲協助在本地設立生產線的是本地科技初創公司創冷科技（i2Cool）。i2Cool曾獲得「創新及科技基金」資助，研發具製冷效果的專利塗層，只需塗於建築物的屋頂或外牆，便能在毋須耗電下有效降低室內溫度，減低建築物耗電量。明年的第15屆全國運動會（全運會）部分項目將在香港舉行，環境局建議在賽事場館天台塗上製冷塗層，其中一個主要比賽場館香港體育館（紅館）塗上塗層。

謝展寰早前到體育館的天台感受相關變化，他指體育館的塗層複塗面積包括天台表面及天台側牆，約為9,700平方米，塗層預計可為體育館降溫至平均24度，每年可節省約30萬度電，相等於減少約150噸碳排放量。另一方面，塗上塗層後的天台防水層，因為溫度變化大幅減少，預計防水層的壽命亦可以得到延長，節省維修成本。