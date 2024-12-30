接連流標 市建出招 推發展促進服務 提升項目透明度

市區重建局早前再有項目流標，為吸引市場正考慮試行「項目發展促進服務」。市建局行政總監韋志成昨日在網誌撰文指，市建局在九龍城啟德道/沙浦道發展計劃只有一家發展商入標，投標價亦遠低市場估值下限導致流標，目前市況亦持續不明朗。為此，除實行「動態管理」外，市建局計劃在旺角山東街/地士道街項目試行「項目發展促進服務」，讓發展商有更多時間為日後提交標書作準備，希望可促進重建項目成功招標。

韋表示，市建局在推出沙浦道項目的招標前，已預料到因應項目的複雜性及發展成本，發展商的競投意欲未必太高，市建局有可能需要自行發展該項目。雖然市建局在今年8月項目招標前已盡力提升項目的吸引力，但在9月截收標書時，只有一家發展商入標，發展商更提出與招標條款有差異的額外條款，投標價亦遠低於市場估值下限，反映發展商對該項目的競標態度極為保守。

及早了解限制有利中標 韋認為，香港樓市目前看似穩定下來，但面對經濟不穩和物業市場的新盤庫存量仍然處於高水平，發展商對投標的意欲仍然未回復積極；若市況持續不明朗，市建局未來推出招標的項目，有可能出現類似沙浦道項目的情形，不利於市區更新的進程。

為促進項目成功招標，市建局得悉發展商希望及早獲得重建項目的資訊，故除實行「動態管理」，因應市場情況調整招標步伐外，亦研究推出新措施，即「項目發展促進服務」，讓發展商在招標過程之前，更早了解將推出項目的資料和發展限制，以提升未來項目招標的成功率。

山東街項目試行新措施 今個財政年度推出的山東街/地士道街發展計劃會是促進服務的試點，邀請發展商參加促進服務。參加促進服務的發展商可透過專屬平台下載山東街項目的資訊，包括發展參數、地契條款、規劃及設計要求等。市建局亦會在平台上發出問卷，收集發展商對項目的意見，例如對發展參數、興建公共設施及財務安排的意見等。韋強調，此服務只會在該項目招標前提供，一旦進入招標程序便會停止，完全獨立於既定的招標程序。